Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursaspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yolları ayrıldı.
"Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."
Kamuoyuna Duyuruhttps://t.co/A6Mby5vohA— Bursaspor (@BursasporSk) August 16, 2021
Etiketler: Bursa
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