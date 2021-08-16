Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yolları ayrıldı.

"Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."