Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetti.

İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 3 puanla döndü. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 88. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.

Sivasspor'un geçen yıldan bu yana ligde devam eden 19 maçlık yenilmezlik serisi de bu maçla birlikte son buldu.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

Karşılaşmanın ilk dakikasında Konyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Çekici'nin dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

25. dakikada orta alandan topla ilerleyen Abdülkerim Bardakcı'nın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla auta çıktı.

34. dakikada ani başlayan Konyaspor atağında Cikallesh'in ceza yayının dışından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu rahat kontrol etti.

41. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.

44. dakikada orta alanda topla buluşan Cofie'nin, ceza yayına girmeden çektiği şutta kaleci son anda topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarının önemli anları

50. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan Fajr'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlığı kaleci güçlükle çeldi.

69. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Rahmanovic, ceza yayının önünde topla buluştuktan sonra sol tarafta müsait durumdaki Bytqi'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak uzaklaştı.

84. dakikada Sivasspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak kornere çıktı.

GOL - 88. dakikada Konyaspor golü buldu. Ceza sahasına topla birlikte giren Cikalleshi, kaleciyi de geçtikten sonra topu filelere gönderdi. 0-1

Karşılaşma, 1-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Ok

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 72 Felix), Fajr (Dk.84 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 84 Sefa Yılmaz), Gradel, James (Dk. 67 Yatabare)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekici (Dk. 90+1 Adil Demirbağ), Bytqi (Dk. 75 Serdar Gürler), Mpoku (Dk. 58 Rahmanovic), Cikalleshi

Gol: Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)