Galatasaray, Süper Lig'de sezona galibiyetle başladı. Sarı kırmızılı ekip, GZT Giresunspor'u deplasmanda yendi.

Karşılaşmaya Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun arasında yaşanan olay damga vurdu.

31. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Savunma arkasına atılan pasla Feghouli buluştu şutunda Okan'dan dönen topu Mbaye Diagne tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 0-1

Diagne penaltı kaçırdı. 37. dakikada Galatasaray atağında Boey ceza alanına girerken yerde kaldı. Erkan Özdamar beyaz noktayı gösterdi. 40. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşunda Okan gole izin vermedi.

43. dakikada Galatasaray atağında savunma arkasına atılan pasla Diagne buluştu yerde kaldı. Ancak yardımcı hakemin kalkan ofsayt bayrağı havada. Erkan Özdamar pozisyonu VAR monitöründen izleyeceğini işaret etti.

Giresunspor 10 kişi kaldı. 45. dakikada hakem Erkan Özdamar pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi ve Giresunspor'da Hüsamettin, Diagne'ye yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sarı kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. 45+2. dakikada Alexandru Cicaldau penaltıdan topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. 0-2

Galatasaray 10 kişi kaldı. Galatasaray'da Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürk ile yaşadığı tartışma sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim mücadeleye, Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan İsmail Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne ilk 11'iyle çıktı.

Terim'in UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında görev verdiği Arda Turan'ın yerine Cicaldau ilk 11'de yer aldı. Yine bu maçta görev alamayan Muslera da Süper Lig maçıyla ilk 11'deki yerine döndü.

[Fotoğraf: AA]

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş ilk 11'de Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere, Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer, Flavio, Serginho, Balde'ye yer verdi.

Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izledi.

44 yıl sonra ilk maç

1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra ilk kez Süper Lig arenasına çıktı.

Karadeniz temsilcisi son maçını 1977 yılında Eskişehirspor ile deplasmanda oynamıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Giresunspor geçen sezonun kupasını aldı

TFF 1. Lig'de ligi Adana Demirspor ile aynı puanda ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Giresunspor kupasını maç öncesi aldı. Oyunculardan İbrahime Balde ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet kupayı kaldırarak sevinç yaşadı.

Öte yandan Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

[Fotoğraf: İHA]

İlk yarının önemli anları

8. dakikada soldan Serginho'nun pasında topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışı çaprazdan vurduğu şut yandan dışarıya gitti.

25. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası içerisine yerden ortasında Balde topla buluştu. Balde'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından az farkla dışarıya gitti.

GOL - 31. dakikada Galatasaray öne geçti. Savunma arkasına atılan topla buluşan Feghouli'nin şutu kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

38. dakikada sağdan ceza sahası içerisine ilerleyen Boey, Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

40. dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin yerden vuruşunda sağına uzanan Okan Kocuk topu çıkardı.

43. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Diagne altı pas önünde Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Özdamar pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi.

GOL - 45+2. dakikada penaltıyı kullanan Cicaldau topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İkinci yarının önemli anları

58. dakikada Diagne'nin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından attığı şutu kaleci Okan Kocuk çıkardı.

KIRMIZI KART - 60. dakikada Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar kırmızı kartla Marcao'yu oyundan attı.

68. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasına yükselen Perez'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

90+2. dakikada ceza sahası önünden Falcao'nun attığı şut yandan dışarıya çıktı.

90+5. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın attığı şut kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşma Galatarasay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere (Dk. 46 Traore), Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer (Dk. 80 Umut Nayir), Flavio, Serginho , Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 65 Alpaslan Öztürk), Berkan İsmail Kutlu, Feghouli (Dk. 65 Babel), Cicaldau (Dk. 83 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 80 Falcao)

Gol: Dk. 31 Diagne, Dk. 45+2 Cicaldau (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 45 Hüsamettin Tut (Giresunspor), Dk. 63 Marcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Luyindama (Galatasaray)