Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumrukladı
Giresunspor-Galatasaray maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 61. dakikasında sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Marcao takım arkadaşına yumruk attı.
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın 61. dakikasında çok ilginç bir olay yaşandı.
Sarı-kırmızılıların iki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında sert bir tartışma yaşandı.
Marcao, kendisine sus işareti yapan Kerem'e sinirlenerek, yumruk attı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, yaşanan olayı VAR uyarısıyla izleyerek Brezilyalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı.
Yaşanan bu olaya Teknik Direktör de tepki göstererek, Kerem Aktürkoğlu'nu da oyundan aldı.
Etiketler: Galatasaray
Son Haberler
- 23:49
- 23:53
- 23:25
- 23:18
- 23:30
Sıradaki Haber
Alanyaspor Wilson Eduardo'yu transfer etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz