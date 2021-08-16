Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın 61. dakikasında çok ilginç bir olay yaşandı.

Sarı-kırmızılıların iki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında sert bir tartışma yaşandı.

Marcao, kendisine sus işareti yapan Kerem'e sinirlenerek, yumruk attı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, yaşanan olayı VAR uyarısıyla izleyerek Brezilyalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı.

Yaşanan bu olaya Teknik Direktör de tepki göstererek, Kerem Aktürkoğlu'nu da oyundan aldı.