Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferlere devam ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Eduardo'nun kulübe faydalı olacağına inandığını anlattı.

"Portekiz'in Braga takımında kaptanlık yapmış Wilson Eduardo'yu kadromuza kattık. Kulübümüze ve kendisine hayırlı olsun. Kendisi forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayan bir oyuncu. Alanyaspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu. Öyle de olacak diye düşünüyorum. Kazasız ve belasız bir lig diliyorum."

Eduardo: Süper Ligi çok iyi biliyorum

Wilson Eduardo ise daha önce de Alanyaspor'a gelme ihtimalinin olduğunu ancak başka yere transferinin gerçekleştiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Eduardo, Alanyaspor'u son yıllarda takip ettiğini dile getirdi. Eduardo, Türkiye ligini çok iyi bildiğini, Beşiktaş'a karşı 2 kere oynadığını ifade etti.

"Konyaspor ve Fenerbahçe'ye karşı da oynamıştım. Süper Ligi çok iyi biliyorum. Birinci ile sonuncu takım arasında çok uçurum yok. O yüzden zor bir lig. Burada oynayan arkadaşlarım da var. Bundan dolayı da bilgim iyi."

Taraftarlara da çağrıda bulunan Eduardo, karakter olarak her şeyini sahada yüzde 100 veren bir oyuncu olduğunu dile getirerek, golleri ve asistleriyle seyirciyi mutlu etmek istediğini söyledi.

Açıklamaların ardından, Wilson Eduardo kendisini 2+1 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.