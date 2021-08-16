Fenerbahçe'den ayrılıp 2016'da Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nin yolunu tutan Ömer, North Carolina State Wolfpack ve Georgetown Hoyas takımlarında oynadı. 2020'de katıldığı NBA draft'ında seçilmeyen milli basketbolcu, geçen sezonu NBA Gelişim Ligi takımlarından Oklahoma City Blue'da geçirdi.

2021 NBA Yaz Ligi'nin Sacramento ayağında çıktığı 2 karşılaşmada 26 sayı, 13,5 ribaunt, 2 blok, Las Vegas ayağındaki 3 maçta ise 20 sayı, 9,7 ribaunt, 2,7 blok ortalamalarıyla oynayan Ömer, açıklamalarda bulundu.

Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabilen Ömer, 6 Ağustos'ta Miami Heat ile imzaladığı ancak detayları resmi olarak açıklanmayan sözleşmeye ilişkin "İki senelik. Para konusunda konuşmayı sevmiyorum ama... İlk yılı garanti." dedi.

23 yaşındaki milli basketbolcu, NBA Yaz Ligi'ndeki performansı konusunda konuştu.

"Kolejden bu seviyeye geçince oyunun ne kadar farklı olduğunu hissettim. Bu, NBA hazırlık sürecinin bir parçası. Drafta girdiğim 2020'de de yaz liginde oynamak isterdim ki herkese neler yapabileceğimi gösterebileyim. Bu seneye nasip oldu. Hazırdım, elimden geleni yapınca da devamı geldi."

"Her türlü teste hazırım"

Ömer, performansının sezon başladıktan sonra istediği süreleri almasına yeterli olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.

"Tek bildiğim şey, çalışanları ödüllendiren Miami Heat kültürü içindeyim. Buna çok güveniyorum. Erik Spoelstra, video odasından (video koordinatörü) başlayıp başantrenörlüğe kadar kazıya kazıya yükselmiş biri. O yüzden elimden geleni yaptığım ve çalıştığım sürece rotasyona, ilk 5'e girebileceğimi düşünüyorum. Her türlü teste hazırım. Sezona 1,5 ay kaldı. O dönemi verimli geçirip, yaz ligine başladığım gibi normal sezona da yüzde 100'le başlamak istiyorum."

Örnek aldığı pivotlar ve lig tarihinin unutulmaz uzunlarının modern basketboldaki yeri sorulan Ömer, şunları söyledi:

"İdollerim arasında Shaquille O'Neal, Dirk Nowitzki, Tim Duncan, Hakeem Olajuwon var. Georgetown Üniversitesinde antrenörlüğümü yapan Patrick Ewing var. Türkiye'den de bana abilik yapmış, yol gösteren ve desteğini esirgemeyen Mehmet Okur var. Nowitzki ve Olajuwon çağının ilerisinde oyunculardı. Shaq'ın da fiziksel dominantlığından ötürü oynayamayacağı çağ yoktu. Saydığım isimlerin hepsinin oyunundan bir parça alıp bir araya koymak... Bence modern uzun o zaten."

"Türk taraftarların desteği olmadan aşılamayacak şeyler var"

Ömer, Türk basketbolseverlerden destek istesi.

"Hedeflerimiz büyük ama Türk taraftarların desteği olmadan aşılamayacak şeyler var. Onların desteğini bekliyorum. Türkiye'yi Miami'de temsil edeceğim. Miami Heat'te oynayan ilk Türk basketbolcu benim. Hakkını vereceğim. İmzaladığım bu kontrat, sondan daha çok bir başlangıç benim için. Devamı da gelecek inşallah."