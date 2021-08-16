Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Serdar Dursun'un tedavisine başlandı. Serdar, Adana deplasmanında ikinci yarının başında maça dahil olmuş, 70. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bırakmıştı.

Geçmiş Olsun Serdar Dursun



Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/ovDzfMMiAm