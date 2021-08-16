Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haber
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'un Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık sonucunda köprücük kemiği kırıldı.
Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi.
Serdar Dursun'un tedavisine başlandı. Serdar, Adana deplasmanında ikinci yarının başında maça dahil olmuş, 70. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bırakmıştı.
Geçmiş Olsun Serdar Dursun— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 16, 2021
Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/ovDzfMMiAm
Etiketler: Fenerbahçe
Son Haberler
- 13:04
- 12:57
- 12:39
- 12:41
- 12:28
Sıradaki Haber
Japon tenisçi Osaka Haiti'deki depremzedelere destek sözü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz