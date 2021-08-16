Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pedro Henrique dün akşam gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşı ile girdiği pozisyonda sakatlandı.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, 31 yaşındaki oyuncunun sol omzunun üzerine düşerek sakatlandığını belirtti.

"Yapılan kontrollerde sol köprücük kemiğinde çıkık tespit edilen oyuncumuzun, en az 4 haftalık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz."