Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da Pedro Henrique 4 hafta yok
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pedro Henrique dün akşam gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşı ile girdiği pozisyonda sakatlandı.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, 31 yaşındaki oyuncunun sol omzunun üzerine düşerek sakatlandığını belirtti.
"Yapılan kontrollerde sol köprücük kemiğinde çıkık tespit edilen oyuncumuzun, en az 4 haftalık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz."
Kulüp Doktorumuz Burak Ayyıldız, dün akşam gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Pedro Henrique’nin sağlık durumu hakkında resmi internet sitemize açıklamada bulundu.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) August 16, 2021
Detaylar https://t.co/JL9zuzugYo pic.twitter.com/He7aZgAQ04
Etiketler: Sivasspor
Son Haberler
- 13:04
- 12:57
- 12:39
- 12:41
- 12:28
Sıradaki Haber
Avrupa'nın 4 büyük liginde sezon açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz