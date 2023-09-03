Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı 3 maçta da yenilen Başakşehir'de şok bir ayrılık yaşandı.

Süper Lig ekibi Başakşehir, 3 Ekim 2021 tarihinde göreve getirdiği 42 yaşındaki teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.

"Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın başında şimdiye kadar 86 maça çıkarken, 44 galibiyet elde etti, 21 de mağlubiyet aldı. 21 maçı ise beraberlikte tamamladı.