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Spor
AA 03.09.2023 21:15

Milli sporcular 119 madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 119 madalya kazandı.

Milli sporcular 119 madalya kazandı

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 38 ülkeden 3 bine yakın sporcu ile antrenör, hakem, idareci, federasyon başkanları ve temsilcilerin katıldığı organizasyon, Büyükçekmece TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi.

Milli sporcular, şampiyonada 28 altın, 32 gümüş ve 59 bronz olmak üzere 119 madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli sporculara, ailelerine ve antrenörlere teşekkür ederek, kick boksun olimpik bir spor olması için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

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