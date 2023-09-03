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Spor
AA 03.09.2023 20:48

Arsenal, Manchester United'ı uzatmalarda yıktı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Arsenal, Manchester United'ı uzatmalarda yıktı
[Fotograf: Reuters]

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Martin Odegaard, 90+6. dakikada Declan Rice ve 90+11. dakikada Gabriel Jesus attı. Konuk takımın tek golünü ise 27. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 10'a yükseltirken, ligde ikinci yenilgisini yaşayan Manchester United 6 puanda kaldı.

Liverpool 3 puana 3 golle uzandı

Liverpool, sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 3. dakikada Dominik Szoboszlai, 22. dakikada Matty Cash (kendi kalesine) ve 55. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle 3-0 yendi.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 65. dakikada Leon Bailey'nin yerine oyuna girdi.

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