Turuncu-lacivertli ekip, gruptaki üçüncü maçında Devler Ligi'nin son finalisti Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı.

Medipol Başakşehir, güçlü rakibi karşısında başabaş bir oyun sergilerken ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Paris Saint Germain, 64. ve 79. dakikalarda Moise Kean'in attığı gollerle sonuca gitti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçlan Medipol Başakşehir, 2. haftayı da puansız kapattı. PSG ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

MBAPPE VURDU MERT KURTARDI 8. dakikada Kendi yarı alanında topu alan Mbappe, sol taç çizgisi üzerinde topu atıp hızla ileri çıktı. Soldan içeriye giren Fransız yıldızın çaprazdan çektiği şutta top kaleci Mert'in kucağına gitti.

İRFAN CAN KALEYİ YOKLADI 10. dakikada Başakşehir savunmasından doldurulan topta Kimpembe hata yaptı. Topu önünde bulan Crivelli'nin geriye çıkardığı topa İrfan Can gelişine vurdu ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı.

VISCA KAÇIRDI 13. dakikada Başakşehir yine iyi çıktı. Sağ kanattan ceza alanına doğru sokulan Visca önünü boşaltıp vuruşunu yapmak istedi. Ceza alanı ön çizgisinden çektiği şutta savunmaya çarpıp yön değiştiren topu kaleci Navas iki hamlede kontrol etti.

BAŞAKŞEHİR GOLE YAKLAŞTI 16. dakikada kendi yarı alanından çok iyi çıkan temsilcimizde orta alanda buluştuğu topla sağa doğru ilerleyen Crivelli gerilerden gelen Visca'yı gördü. Visca'nın ceza alanına girmeden şutunda yerden giden top direğin dibinden auta çıktı.

BAŞAKŞEHİR YİNE ETKİLİ GELDİ 26. dakikada Başakşehir'de Rafael ceza alanının hemen dışından çok iyi bir şut çekti, kaleci Navas sert gelen topu güçlükle çıkardı.

26. dakikada Paris St Germain Neymar sakatlandı. Yıldız oyuncunu yerine çıkarak Pablo Sarabia oyuna giren isim oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

PSG ETKİLİ OLDU 29. dakikada PSG'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mert'in tokatladığı topu Herrera kafayla kaleye yollamak istedi, top üst ağlarda kaldı.

32. dakikada PSG'nin sağ kanattan gelişen atağında Sarabia ortaladı, ceza alanı içindeki Kurzawa sol çaprazdan gelişine voleyi vurdu, top çerçeveyi bulmadı.

33. dakikada üç pasla Başakşehir ceza alanına giren PSG'de Mbappe'yle duvar pası yapan Di Maria sol çaprazda yerden sert bir vuruş yaptı, top ters taraftaki direğin yanından auta çıktı.

PSG'DEN ETKİLİ ATAK 37. dakikada sağ kanattan iyi bindiren Florenzi'nin ortasında Mbappe penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta çıktı.

VISCA YİNE VURDU 38. dakikada Başakşehir bir kez daha uzaktan şutla etkili oldu. Deniz'den pası alan Visca yayın gerisinden sert vurdu, top direğin dibinden dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PSG NET FIRSATTAN YARARLANAMADI 46. dakikada PSG ikinci yarının hemen başından çok etkili geldi. Sarabia'dan pası alan Mbappe penaltı noktasına doğru topu çıkardı. Sarabia'nın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

VISCA GOLE YAKLAŞTI 51. dakikada sol kanattan Bolingoli'nin ortaladığı topu ön direkte kontrol eden Visca düşerken vuruşunu yaptı, kaleci Navas topu kontrol etti.

YİNE VISCA YİNE NAVAS 57. dakikada Mert'in eliyle hemen başlattığı topu orta alanda alan Visca hızla içeri sokuldu ve ceza yayının üzerinden çok sert vurdu. Kaleci Navas sağına doğru giden topu güçlükle çeldi.

MEHMET TOPAL GOLÜ ÖNLEDİ 59. dakikada PSG hızlı atağında Mbappe ceza alanına girdi ve soldan son çizgiye inip kale alanına doğru pasını çıkardı. Kaleci Mert'i geçen topta boş durumdaki Moise Kean'den önce araya giren Mehmet Topal mutlak golü önledi.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - PSG ÖNE GEÇTİ 64. dakikada sol kanattan Mbappe'nin kullandığı köşe vuruşunda altı pasa doğru gelen topa bomboş kalan Moise Kean kafayı vurdu ve PSG'yi 1-0 öne geçirdi.

67. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

NEFESLER TUTULDU DENİZ VURDU NAVAS ÇIKARDI 71. dakikada Başakşehir rakip kalenin hemen önünde üst üste çok önemli fırsatlar buldu. Yaşanan karambodle İrfan Can ve Crivelli bir türlü topu kaleye yollayamazken sol çaprazdan Deniz Türüç'ün şutunda kaleci Navas önemli bir kurtarış yaptı.

73. dakikada hızlı gelişen atakta ceza alanımızda topu alan Di Maria'nın pasında Mbappe penaltı noktası üzerinde dönerek vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 79. dakida sağ kanattan topu taşıyan Kehrer'in pasında kale alanı içindeki Mbappe'nin dokunduğu topu arka direkte kontrol eden Moise Kean dönerek vuruşunu yaptı ve farkı ikiye çıkardı. 0-2

[Fotoğraf: Reuters]

Karşılaşmayı PSG 2-0 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Andreas Ekberg, Stefan Hallberg, Graeme Stewart,

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli (Dk. 63 Hasan Ali Kaldırım), Mehmet Topal (Dk. 68 Demba Ba), İrfan Can Kahveci, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk.81 Danijel Aleksic), Crivelli (Dk. 81 Giuliano).

Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi (Dk. 73 Thilo Kehrer), Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa (Dk. 87 Mitchel Bakker), Herrera (Dk. 87 Idrissa Gueye), Danilo, Di Maria (Dk. 73 Rafinha), Neymar (Dk. 26 Pablo Sarabia), Mbappe, Kean.

Sarı kartlar: Dk. 2 Enzo Crivelli, Dk. 49 Epureanu, Dk. 54 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir), Dk. 82 Kehrer (Paris St Germain)

Goller: Dk. 64 ve 79 Moise Kean (Paris St Germain)