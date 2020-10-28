Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da sakatlık problemleri devam ediyor.

Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ın Everton karşılaşmasında çapraz bağlarının kopması sonrası stopere Fabinho çekilmişti.

Brezilyalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Midtjylland maçının 30. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Fabinho'nun da durumu ciddiyse, Liverpool'un elinde stoper alternatifleri olarak Joe Gomez ve Sepp van den Berg kalıyor.

Liverpool'un, defans hattındaki sıkıntıyı çözmek için Ozan Kabak ya da Dayot Upamecano'yu transfer edebileceği iddia edilmişti.

Pickfor ölüm tehditleri alıyor

Öte yandan Daily Mail'in haberine göre; Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickfor, holiganlar tarafından ölümle tehdit ediliyor.

Tecrübeli kalecinin çoğalan tehditler nedeniyle kendisini ve ailesi için özel koruma tuttuğu belirtildi.

Bir süre korumalar eşliğinde günlük hayatını geçireceği ve bu durumun ne kadar süreceğinin bilinmediği kaydedildi.



İNGİLİZ EKİBİNDE, VAN DIJK'İN ARDINDAN FABINHO DA SAKATLANDI

İNGİLİZ KALECİ, KENDİSİ VE AİLESİ İÇİN ÖZEL KORUMA TUTTU