Ozan Kabak, futbolun devlerinin yeni gözdesi. Liverpool'dan sonra Milan da genç savunmacı için Schalke'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İddianın sahibi, İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport.

Gazetenin haberine göre, Milan ocak ayı transfer döneminde savunmanın merkezi için Schalke’den Ozan Kabak ya da Hellas Verona’dan Matteo Lovato’yu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu da bırakmamakta kararlı. İtalyan devi, Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için girişimlerini sürdürüyor.

Milan ile 26 yaşındaki milli futbolcu arasında küçük pürüzlerin kaldığı belirtildi.