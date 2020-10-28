Denizli deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınan galibiyetten memnun olduğu ifade edildi.

Teknik heyetin, ilk yarıda takımının ortaya koyduğu futbolu beğendiği öğrenildi.

Ancak ikinci yarıda 10 kişi kalındıktan sonra skoru koruyamayan siyah beyazlılarda, Sergen Yalçın'ın son dakikalarda yapılan hataları görüntülü analizlerle oyuncularına aktaracağı belirtildi.

Cyle Larin ve Aboubakar’ı aynı anda sahaya süren ve ikisinden de verim alan deneyimli teknik adamın, ilerleyen haftalarda da bu oyun düzeniyle sahaya çıkmayı planladığı kaydedildi.

Hafta sonunda Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş'ta, Josef de Souza cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Brezilyalı ön libero yerine Atiba Hutchinson’un o bölgede oynaması bekleniyor.

Bernard Mensah ise bu hafta yapılacak son testin negatif çıkması durumunda takıma dönecek.

Öte yandan Beşiktaş teknik heyeti, performanslarını yukarıya çekebilmek için Ljajic ve Oğuzhan'a antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaptıracak.

11’de olmasa bile bu oyunculardan maçın ilerleyen dakikalarında faydalanmak isteyen Sergen Yalçın da, Ljajic ve Oğuzhan ile yakından ilgilenecek.

2. YARIDA YAPILAN HATALAR TEKNİK HEYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

