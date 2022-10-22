Bu maçtan önce rakibiyle aynı puana sahip olan turuncu-lacivertliler, 20 puanda kaldı ve Fenerbahçe'nin üç puan gerisine düştü.

Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Son 3 maçta 2. kez kaybetti

Fenerbahçe'ye deplasmanda kaybeden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de son 3 maçta 2. yenilgisini yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, ligin 9. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-0 kaybederek bu sezon ilk kez mağlup olmuştu.

Fenerbahçe mağlubiyeti, Medipol Başakşehir'in bu sezon ligdeki ilk deplasman yenilgisi de oldu.

Deniz Türüç cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Deniz Türüç, Fenerbahçe karşılaşmasında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Deniz, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.