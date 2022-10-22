Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, 4 bin 276 metre uzunluğa sahip San Juan Pisti'nde düzenlenen ve 13. sıradan başladığı yarışta 4. oldu.

Ten Kate Racing Yamaha takımından Dominique Aegerter'in birinciliği elde ettiği yarışı, Orelac takımından Raffaele De Rosa ikinci, Althea Racing takımından Federico Caricasulo üçüncü sırada tamamladı.

Milli sporcu, yarın TSİ 19.30'da ikinci yarış için piste çıkacak.