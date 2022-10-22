Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli motosikletçi Can Öncü Arjantin'de 4. oldu
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Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Arjantin'deki 10. etabının ilk yarışını 4'üncü bitirdi.
Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, 4 bin 276 metre uzunluğa sahip San Juan Pisti'nde düzenlenen ve 13. sıradan başladığı yarışta 4. oldu.
Ten Kate Racing Yamaha takımından Dominique Aegerter'in birinciliği elde ettiği yarışı, Orelac takımından Raffaele De Rosa ikinci, Althea Racing takımından Federico Caricasulo üçüncü sırada tamamladı.
Milli sporcu, yarın TSİ 19.30'da ikinci yarış için piste çıkacak.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Arjantin etabını Dominique Aegerter kazandı.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 22, 2022
Yarışa 13. cepten başlayan sporcumuz Can Öncü, 9 basamak yükselerek 4. oldu.
Aegerter
De Rosa
Caricasulo pic.twitter.com/xHPge9izQQ
Etiketler: Arjantin
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