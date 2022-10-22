Milli sporcular 2 gümüş madalya kazandı
İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Ahmet Duman ve Hamza Alaca, gümüş madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda, milli sporculardan 57 kiloda Ahmet Duman ile 65 kiloda Hamza Alaca mindere çıktı.
Hamza Alaca dünya ikincisi— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) October 22, 2022
U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kilogramda mücadele eden Hamza Alaca, finalde karşılaştığı Vazgen Tevanyan’a 8-4 yenilerek dünya ikincisi oldu. pic.twitter.com/mINj8ftHFQ
Ahmet Duman, finalde Hint rakibi Aman Aman'a 12-4 yenilerek gümüş madalya aldı. Hamza Alaca da finalde Ermenistan'dan Vazgen Tevanyan'a 8-4 yenilerek dünya ikincisi oldu.
Ahmet Duman dünya ikincisi— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) October 22, 2022
U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Ahmet Duman, finalde Hintli rakibi Aman Aman’a 12-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/rNsf2KoTkW
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