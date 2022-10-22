Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda, milli sporculardan 57 kiloda Ahmet Duman ile 65 kiloda Hamza Alaca mindere çıktı.

Hamza Alaca dünya ikincisi

U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kilogramda mücadele eden Hamza Alaca, finalde karşılaştığı Vazgen Tevanyan’a 8-4 yenilerek dünya ikincisi oldu. pic.twitter.com/mINj8ftHFQ — Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) October 22, 2022

Ahmet Duman, finalde Hint rakibi Aman Aman'a 12-4 yenilerek gümüş madalya aldı. Hamza Alaca da finalde Ermenistan'dan Vazgen Tevanyan'a 8-4 yenilerek dünya ikincisi oldu.