Megasaray WestBeach Otel'de oynanan maçlar sonucunda kadınlarda Azerbaycan'dan Valeriya Bolshakova, erkeklerde ise Enver Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan, bugün organizasyonda piste çıkan Muhammed Anasız gümüş, Tolga Aslan ve Nisanur Erbil ise bronz madalya elde etti.

Ülkemizin tüm kategorilerde 95 sporcu ile temsil edildiği ve 23 ülkeden toplam 175 sporcuya ev sahipliği yapan turnuva yarın kadınlar flöre karşılaşmalarıyla sona erecek.​​​​​​​