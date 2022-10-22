Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası ilk gün yarışları sona erdi
Uluslararası Satellite Eskrim Turnuvası ilk gün yarışları tamamlandı. Erkeklerde Enver Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.
Megasaray WestBeach Otel'de oynanan maçlar sonucunda kadınlarda Azerbaycan'dan Valeriya Bolshakova, erkeklerde ise Enver Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.
Öte yandan, bugün organizasyonda piste çıkan Muhammed Anasız gümüş, Tolga Aslan ve Nisanur Erbil ise bronz madalya elde etti.
Ülkemizin tüm kategorilerde 95 sporcu ile temsil edildiği ve 23 ülkeden toplam 175 sporcuya ev sahipliği yapan turnuva yarın kadınlar flöre karşılaşmalarıyla sona erecek.
Öte yandan bugün organizasyonda piste çıkan sporcularımız Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Nisanur Erbil iseelde etti.— Türkiye Eskrim Federasyonu???????? (@TurkiyeEskrimF) October 22, 2022
Turnuvada dereceye giren sporcular madalyalarını; Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve TEF Başkan V. Mümihnan Bilgin’in elinden aldı.
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Etiketler: Eskrim
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