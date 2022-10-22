Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea ile Manchester United yenişemedi
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynanan maçta Chelsea ile Manchester United, 1-1 berabere kaldı.
Zirve mücadelesi veren takımlardan Chelsea'nin Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
[Fotoğraf: Reuters]
Londra temsilcisi, 87. dakikada Jorginho'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 90+4. dakikada Casemiro'nun kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı: 1-1.
[Fotoğraf: Reuters]
İki takım, kalan bölümde skorun değişmediği mücadeleden birer puanla ayrıldı. Dördüncü sıradaki Chelsea puanını 21, beşinci sıradaki Manchester United ise 20 yaptı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Manchester United Chelsea
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