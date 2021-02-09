Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertlilere turu getiren golleri 42. dakikada Junior Fernandes ve 96. dakikada Fredrik Gulbrandsen kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 72. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Sarı-lacivetlilerde Mauricio Lemos 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının galibi ile yarı finalde mücadele edecek.

Kupaya 4. turdan dahil olan Fenerbahçe, sırasıyla Sivas Belediyespor, Karacabey Belediyespor ve Kasımpaşa'yı eleyerek çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Medipol Başakşehir, Turgutluspor ve Tuzlaspor'u eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

21. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Junior Fernandes ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Deniz şutunu çekti, kaleci Harun'dan dönen topa Deniz bir kez daha vurmak istedi, Szalai son anda kayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL - 42. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Berkay'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu. 0-1.

KIRMIZI KART - 45. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir'in golünden önce Deniz Türüç'e faul yapan Lemos'a hakem Fırat Aydınus, oyunun durmasının ardından sarı kart gösterdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal edip Lemos'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+3. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Cemali Sertel ön direğe ortasını yaptı. Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Epureanu'nun kafayla kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada ceza sahası önünde Cisse ile duvar pası yapan Szalai'nin ceza yayından çektiği şutta, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

66. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia'nın şutunda, barajı geçen top yandan dışarı çıktı.

GOL - 72. dakikada Başakşehir köşe atışı sonrasında Osayi-Samuel ile başlayan kontratakta Cisse'nin indirdiği kafa vuruşunda topu önüne alan Enner Valencia, kaleci Volkan'ı mağlup etti ve Fenerbahçe'ye eşitliği getirdi. 1-1

88. dakikada Giuliano'nun ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutta top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

UZATMA SÜRESİ

93. dakikada Cemali Sertel'in ceza sahası dışından sert şutunda Harun Tekin meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 96. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında Harun'u önde gören Gulbrandsenorta-şut karışımı bir vuruş yaptı, önde yakalanan Harun topu filelerinde gördü. 1-2

108. dakikada soldan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Harun Tekin topu kurtardı.

117. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda kaleci Volkan Babacan topun kaleye gitmesine izin vermedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı ve turuncu-lacivertli ekip kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Stat: Ülker.

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin (Dk. 46 Serdar Aziz), Ozan Tufan, Sosa (Dk. 105 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 60 Enner Valencia), Sinan Gümüş (Dk. 46 Mesut Özil), Thiam (Dk. 46 Bright Osayi-Samuel), Cisse (Dk. 73 Mbwana Samatta)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 91 Leo Duarte), Ponck, Epureanu, Cemali Sertel (Dk. 102 Ravil Tagir), Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç (Dk. 45+3 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 91 Muhammed Sarıkaya), Junior Fernandes (Dk. 74 Giuliano), Demba Ba (Dk. 74 Enzo Crivelli)

Goller: Dk. 42 Junior Fernandes, Dk. 96. Fredrik Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Enner Valencia (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 45 Lemos (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 30 Cemali Sertel, Dk. 93 Muhammed Emin Sarıkaya, Dk. 112 Gulbrandsen, Dk. 120+4 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 102 Serdar Aziz, Dk. 113 Ozan Tufan, Dk. 120+2 Volkan Demirel (Yardımcı antrenör), Dk. 120+5 Szalai (Fenerbahçe)