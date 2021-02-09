Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile yaptığı derbiye ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yedeğe çekildi.

Teknik direktör Erol Bulut, kupa maçında bu oyuncuların yerine Harun Tekin, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Papiss Cisse'yi görevlendirdi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında sahaya Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam ve Cisse ilk 11'iyle çıktı.

Gökhan Gönül 59 gün sonra sahada

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül, 59 gün sonra sarı-lacivertli formayla bin resmi maçta süre aldı.

Son olarak Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık 2020'de Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen Gökhan Gönül, kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Mesut Özil yedek kulübesinde

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde oynanan Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Mesut Özil, toplam 40 dakika süre aldığı bu müsabakalarda gol ya da asist üretemedi.

Lemos 4 maç sonra oynadı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Son olarak ligin 20. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan 25 yaşındaki stoper, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli sebeplerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi. Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand ise kupa müsabakasında riske edilmedi.

Filip Novak da ağrıları bulunduğu gerekçesiyle 21 kişilik kadroda yer almadı.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, müsabakayı tribünden takip etti.