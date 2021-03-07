Medipol Başakşehir'in tek golünü 90. dakikada Demba Ba ağlarla buluşturdu.

88. dakikada Gençlerbirliğin'de Pierre-Yves Polomat ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Medipol Başakşehir ise Aykut Kocaman yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak 10 maçlık 3 puan hasretini sona erdirdi. Başakşehir, haftayı 29 puanla tamamladı.

Ligdeki galibiyet özlemi 11 maça çıkan Gençlerbirliği ise 21 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

29. dakikada Berkay Özcan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Mehmet Topal'ın arka direğin çaprazında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

45+1. dakikada Furman'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Lima'nın kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Volkan Babacan meşin yuvarlağın hakimi oldu.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzun topunu rakip yarı sahanın ortasında kontrol ederek ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Nordfeldt, sağına uzanarak kurtardı.

68. dakikada Ayite'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Lima'nın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

73. dakikada Candeias'ın pasıyla topla ceza yayının üzerinde topla buluşan Lima'nın ceza sahasına girerek çektiği sert şutta kaleci Volkan Babacan topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.

GOL - 90. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Tolga Ciğerci'nin ceza sahasının dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, üzerine gelen topu sektirdi. Nordfeldt'in hatasını değerlendiren Demba Ba, altıpasın içinde meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1.

Konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Özgür Yankaya, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Piris da Motta, Diego, Polomat, Furman (Dk.84 Mugni), Soner Dikmen (Dk. 90+3 Sami Gökhan Altıparmak), Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 67 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 84 Arda Kızıldağ), Lima

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Rafael), Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal (Dk. 84 Tolga Ciğerci), Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 71 Visca), Giuliano (Dk. 84 Ndayishimiye) , Crivelli (Dk. 59 Demba Ba)

Gol: Dk. 90 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 88 Polomat (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 16 Aleksic, Dk. 58 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Mehmet Altıparmak: Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 6 puanlık bir maça çıktıklarını belirtti.

"Kazanmayı çok istemiştik. Maçın içinde de bunu gösteren oyunumuz vardı. Rakibin zaaflarından faydalanmak istedik. Maçın başındaki kornerin dışında ve son dakikadaki yediğimiz gole kadar istediğimiz her şeyi yaptık. Maçın kırılma anları var. O anlarda golü bulamadık. Direkten dönen topumuz var. Lima'nın net fırsatı var. Bunlardan birini atsaydık çok özlediğimiz 3 puanı alacaktık. İlk yarıda kapatmaya yönelik oynadık. İkinci yarı onları biraz daha üzerimize çekerek o boşlukları Ayite'nin girmesiyle değerlendirmeyi düşünüyorduk. Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. İki maçtır futbolda var ama şanssızlık hep bizim başımıza geliyor. Talihsiz bir şekilde yenildik. Üzgünüz, herkesi üzdüğümüz için üzgünüz."

"Galibiyet gelmedikçe futbolcu üzerindeki stres artıyor"

Altıparmak, gol yollarında yaşadıkları sıkıntıya da değindi.

"Şu andaki mevcut oyuncularımız bunlar. Çok çalışma yapıyoruz. Geçen hafta 6-7 net fırsat vardı. Çok fazla çalışıyoruz. Oyun anlamında da epey bir yere geldik. Takım olgusunu oluşturduk. Galibiyet gelmedikçe futbolcu üzerindeki stres artıyor. Hem oyun düzeni hem de golle alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda üretkenliği gole çevirip daha fazla gol atacağız. O galibiyetleri alacağız."

Aykut Kocaman: Kazanmak bizim için son derece önemliydi

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, düşme hattındaki takımlar arasında yapılan maçların önemine dikkat çekti.

"İçinde bulunduğumuz grup birbirleriyle oynarken can havliyle mücadele ediyor. Bütün maçın stratejisini bu çok etkiledi. İki takım da mutlaka kazanmak istiyordu. Telafinin azaldığı dönemde bu duygu daha da öne çıkıyor. Özellikle ilk yarı maçı daha fazla kontrol etmek amacındaydık, nispeten başarılı da odluk. Tehlike üretemedik. İkinci yarının ilk 15 dakikasından sonra ihtiyaçlar davranışlara yön vermeye başladı. İki takım da kazanmayı çok istiyordu. Son dakikalarda biraz da son şampiyon Başakşehir takımının apoleti üstünde olmasından dolayı, oyuncu kalitesi skora etki etti. Uzun zaman sonra kazanmak da bizim için son derece önemliydi."

Aykut Kocaman, kadına şiddete de tepki gösterdi.

"Ülkemizin kanayan yaralarından biri kadına şiddet. Hem dünkü olayı şiddetle kınıyorum hem de Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum."