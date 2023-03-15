Belçika'da 1-1 sona eren maçın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rövanşında Gent, ilk yarıda bulduğu gollerle adını çeyrek finale yazdırdı.

Gent'ten 7 dakikada 4 gol

Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Gent, 4 golünü 7 dakikada buldu.

Karşılaşmanın 31, 32 ve 34. dakikalarında Gift Emmanuel Orban ile 3 gol bulan Gent, 37. dakikada da Hugo Cuypers ile 4. golünü attı.

Başakşehir sahasındaki en ağır ikinci yenilgisini aldı

Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında sahasındaki en ağır ikinci yenilgisini aldı.

Turuncu-lacivertli ekip 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Başakşehir, deplasmanda ise Roma'ya 4-0, Paris Saint Germain'e de 5-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerini yaşamıştı.

Emre Belözoğlu ile Avrupa'daki 2. yenilgi

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarındaki 14. sınavında ikinci yenilgisini aldı.

Turuncu-lacivertliler bu sezon deplasmandaki 2-1'lik Fiorentina yenilgisinin ardından ikinci mağlubiyetini Gent karşısında yaşadı. Başakşehir bu süreçte 8 galibiyet ve 4 de beraberlik aldı.

Adnan Januzaj ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Adnan Januzaj, turuncu-lacivertli formayla ilk golünü Gent'e attı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Stefano Okaka'nın yerine oyuna dahil olan Januzaj, 88. dakikada takımının tek golünü attı.