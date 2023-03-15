Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atletizmde 3 sporcu Türkiye rekoru kırdı
Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada 3 sporcu Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonda toplam 26 branşta Türkiye birincileri belirlendi.
Kadınlar 300 metre yarışında Elif Polat, 38.20'lik derecesiyle büyükler Türkiye rekoru kırdı.
800 metrede mücadele eden Ayça Fidanoğlu, 2.06.68'lik süresiyle 18 Yaş Altı rekoruna imza attı.
Erkekler 60 metre engellide piste çıkan Ayetullah Demir ise 08.01'lik derecesiyle 20 Yaş Altı rekorunu kırmayı başardı.
Etiketler: Atletizm
Son Haberler
- 23:24
- 23:03
- 22:58
- 22:40
- 22:42
Sıradaki Haber
Napoli - Frankfurt maçı öncesi ortalık savaş alanına döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz