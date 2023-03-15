Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yusuf Günay, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ve Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'nin geciktiği için açıklama sırasında yanlarında olmadığını belirten Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un da Sevilla mücadelesi için gelemediğini söyledi.

Gümüşdağ, mücadeleyi birlikte izlemenin önemli olduğunu dile getirdi.

"Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz sloganıyla, aynı "Omuz Omuza" kampanyasında olduğu gibi beraber sahaya çıkacağız. Bütün başkanlarıma geldikleri için tek tek teşekkür ediyorum. Yüzyılın depremini yaşadık. Acısı çok taze. TFF başta olmak üzere kulüplerimizin hepsi inanılmaz bir reaksiyon gösterip önce Trabzonspor maçında sonra diğer maçlarda birlik beraberliği yansıttı. Zor günlerde birleşmeyi başarıyoruz."

"Ülke puanına katkıda bulunuruz"

Gümüşdağ, birlik ve beraberliğin önemli yansımalarının olacağını sözlerine ekledi.

"Ülke olarak 12. sıradayız. Bu maç, Fenerbahçe ve Sivasspor'un maçları çok önemli. 10. sıraya çıktığımızda şampiyon olan takımımız direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bir milli maç havasında olacak. Bu nedenle bütün renklere açtık bugün burayı. Ben Başakşehir taraftarı olmakla birlikte, tüm takımlarımızın taraftarlarına teşekkür ediyorum. Burada her renge bağlı olan taraftarlarımız var. Bunu görebiliyoruz. İnanıyorum ki iyi bir sonuç alarak ülke puanına katkıda bulunuruz. 9 yaşında bir kulübüz, 50. Avrupa maçına çıkıyoruz. Bizim için de ayrı bir anlamı var. İnşallah Gent'e karşı önemli bir başarı alıp ülke puanına katkı sağlarız. Başta TFF ve kulüp başkanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Mehmet Büyükekşi, FIFA'da bir konferansta ama Yusuf bey burada. Herkese teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: DHA]

Göksel Gümüşdağ, Gent mücadelesinde bilet satışlarından elde edilen bütün gelirin de depremzedelere aktarılacağını dile getirdi.

Dursun Özbek: Galatasaray Kulübünü temsilen buradayım

Göksel Gümüşdağ'ın ardından söz alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan felaketin ardından bütün kulüpler olarak bir araya geldiklerini hatırlattı.

Dursun Özbek, Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maçta başkanlar olarak mücadeleyi yan yana izlediklerini vurguladı.

"Bugün yine beraberiz. İki amacımız var. İlki Başakşehir'in kupada başarılı olması, diğeri de bu etkinliklerden toplanacak paraların depremzedelere ulaşması çok önemli. Tek yumruk olmanın göstergesi olarak Galatasaray Kulübünü temsilen buradayım. Başakşehir'in başarılı olmasını ve tribünlerin dolmasını istiyorum. Burada yapılacak hayrın tarifi yok."

[Fotoğraf: DHA]

Yusuf Günay: Bugünkü başarı Türkiye için çok önemli olacak

TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da Medipol Başakşehir'e Gent karşısında başarılar diledi.

"1 Mart'ta başlattığımız "Omuz Omuza" kampanyası devam ediyor. Bugünkü maçın gelirleri de tarihimizin en büyük felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremden etkilenen vatandaşlarımıza aktarılacak. Başkanımız Mehmet Büyükekşi 73. FIFA kongresi nedeniyle yurt dışında ancak kalbi burada bizimle birlikte. Bütün kulüplerin bir araya gelip destek vermesi çok değerli. Başta Başakşehir Kulübü başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugünkü başarı Türkiye için çok önemli olacak."

Murat Sancak: Bu akşam yüreğimiz Başakşehir'le atacak

Son olarak söz alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, milli davalarda bir arada olmanın önemini dile getirdi. Sancak, bütün başkanların beraber maçı izleyeceğini söyledi.

"Bu akşam yüreğimiz Başakşehir'le atacak. Sıralamada ilk 10'a girmemiz çok önemli. Gelecek yıl Avrupa'da daha çok takımımızın yer alması için Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin çok başarılı olması gerekiyor. Onlara müteşekkir olmamız lazım. İyi ki varlar, Allah yar ve yardımcıları olsun."

Başkanlar açıklamaların ardından birlikte tribündeki yerlerine geçerek maçı izledi.