Formula 1'den yapılan açıklamada, "Organizatör ile 4 yıllık yeni bir anlaşmaya varılmasının ardından Formula 1, 2027 yılına kadar Avusturya'da yarışmaya devam edecek." denildi.

Avusturya Grand Prix'si 2014'te ​​Formula 1 Dünya Şampiyonası'na geri döndükten beri şampiyonanın takviminde yer alıyor.