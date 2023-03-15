Deplasmandaki ilk maçı 85-84 kazananmasına rağmen ev sahibi olduğu karşılaşmayı 16 sayı farkla kaybeden Gaziantep Basketbol, kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Gaziantep Basketbol, Mcintyre ve Frankamp ile etkili oldu. Konuk takım ise Moore ve Sobin ile karşılık vererek ilk periyodu 18-14 üstün geçti.

İkinci periyoda iyi başlayan Anwil, hem boyalı alan hem de dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 18 sayıya (23-41) çıkardı.

Gaziantep Basketbol sonraki bölümde bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalışırken, konuk takım soyunma odasına da 43-33 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 7-0'lık seriyle başlayan Anwil, 23. dakikada 50-33 üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra yaptığı organize hücumlarla üst üste sayılar bulan Gaziantep Basketbol, 28. dakikada farkı 6 sayıya (48-54) indirdi. Son bölümde tekrar kontrolü eline alan konuk takım, son periyoda da 66-51 önde girdi.

Son çeyreğe de etkili performansını taşıyan Anwil, 32. dakikada farkı 23 sayıya (51-74) kadar çıkardı. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Polonya ekibi, müsabakadan 91-75 galip ayrıldı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Gaziantep Basketbol: Frankamp 3, Mcintyre 29, Dotson 7, Hammonds 6, Egbunu 4, Hanlan 20, Carmichael, Muhsin Yaşar 4, Can Öğüt, Leon Apaydın, Koray Çekici 2

Anwil: Laczynski 2, Moore 16, Sobin 12, Nowakowski, Petrasek 15, Greene 18, Williams 7, Sanders 19, Slupinski 2, Woroniecki

1. Periyot: 14-18

Devre: 33-43

3. Periyot: 51-66

Tutku Açık: Avrupa'da en fazla galibiyet alan takımdık

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gaziantep Basketbol'da başantrenör Tutku Açık, Avrupa maceralarının istemedikleri gibi sona erdiğini belirtti.

"Çok üzgünüz, çünkü yolumuz çok açıktı. Fakat maalesef kaybettik. Çok sebep sayabilirim. Bir kere üst düzey bir mücadele gösterdik. Bu, 13. günde oynadığımız 4. maçımız. Verdiğimiz bir aylık ara dolayısıyla fiziksel düşüş oldu. Bu çocuklar robot değil. Antrenmansız bir şekilde yaklaşık bir ay sonra 4 maç oynadılar. Açıkçası çok ümitliydim. Bugün rakibimiz çok yüzdeli ve doğru basketbol oynadı. Takımımızda henüz bu seviyelerde oynamamış, buraları görmemiş oyuncular var. Bu maçlar, panik halinde hareket etmemeniz, daha akıllı oynamanız gereken maçlar. Maçın başında biraz acele ettik."

Tutku Açık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden Gaziantep'in de ağır bir şekilde etkilendiğini hatırlattı.

"Sonuçtan bağımsız biz burada başka bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Gaziantep ismi duyulduğunda deprem bölgesinde yaşayan insanlarımız hep hatırlanacak. Biz bunu hatırlatma derdindeyiz. Oradaki insanlar, evlerine, işlerine, aşlarına kavuşana kadar mutlaka depremi unutmamamız lazım. Şimdi artık lige motive olacağız. Avrupa serüvenimiz kısa sürdü. Ben çok umutluydum. Çok iyi bir grafik yakalamıştık. Avrupa'da en fazla galibiyet alan takımdık. Ama şartlar buraya getirdi. Üzgünüz."