Spor
Barcelona'dan Gençlerbirliği'ne transfer31 Aralık 2019 Salı 17:29 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 17:53
Gençlerbirliği, Barcelona'nın B takımında forma giyen Hollandalı sağ bek Mike Van Beijnen’i transfer etti.
Gençlerbirliği, Barcelona B takımında forma giyen 1999 doğumlu Hollandalı sağ bek Mike Van Beijnen’i kadrosuna kattı.
[ÚLTIMA HORA] El defensa holandès Mike Van Beijnen marxa al Gençlerbirliği SK turc.— FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) December 31, 2019
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Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Mike Van Beijne gençlerbirliği barcelona