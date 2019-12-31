Spor
İstanbulspor'da ikinci Fatih Tekke dönemi31 Aralık 2019 Salı 16:50 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 16:56
Fırat Gül ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu.
İstanbulspor, Fırat Gül’den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi getirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. İstanbul ekibi, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, "Hoş geldin Fatih Tekke" ifadelerine yer verildi.
Fatih Tekke, İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük görevi yapmıştı.
#İstanbulspor ‘a Hoş Geldin!@fatih_tekke9 pic.twitter.com/Z34tJtBXES— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) December 31, 2019
Kaynak: İHA
Etiketler: teknik direktör Fatih Tekke İstanbulspor