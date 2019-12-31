Spor
Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu31 Aralık 2019 Salı 16:44 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 16:46
Beşiktaş 1 hafta sürecek kampta 2 hazırlık maçı yapacak.
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Futbol Takımı'nın devre arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım 3 Ocak Cuma günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada çalışacak Beşiktaş, 2 hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:
8 Ocak Çarşamba:
17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)
10 Ocak Cuma:
16.30 Beşiktaş-Altınordu
Kaynak: AA
Etiketler: Beşiktaş'ın Antalya kampı