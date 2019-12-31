Beşiktaş'ın transfer yapması zor31 Aralık 2019 Salı 14:39 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 14:45
Beşiktaş’a, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan merakla beklediği haber sonunda geldi. Siyah-beyazlıların 2019-2020 sezonunda takım harcama limiti 275 milyon lira oldu. Beşiktaş, bu sene için belirlenen limitin içinde kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.
Beşiktaş için belirlenen rakam 275 milyon lira oldu. Siyah beyazlılar, belirlenen limiti aşmadığı için federasyondan herhangi bir ceza almayacak.
Ancak Beşiktaş’ın ara transfer döneminde takviye yapması oldukça zorlaştı.
Futbol takımının bonservis ve maaş ödemeleri yaklaşık 45 milyon euro olan siyah beyazlıların transfer yapabilmesi için mevcut kadrodan futbolcu gönderip bütçede yer açması gerekecek.
Beşiktaş, oyuncunun yıllık ücreti de baz alındığında, maaş ortalaması yüksek oyuncuları elden çıkarırsa transfer yapabilecek.
Siyah beyazlıların, Lens ve Vida gibi oyunculara gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği yüzde 30’luk faiz oranının düşürülmesi için de geçtiğimiz ay başvuru yapan Beşiktaş yönetiminin bu isteği kabul görmemişti.
Siyah beyazlılar, bu oranın düşürülmesi için yeniden başvuru yapacak. Başvurunun kabul olması durumunda rakamlar yeniden hesaplanacak ve transfer yapmak için bütçe ortaya çıkacak.
Kaynak: TRT SPOR