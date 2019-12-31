Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.

Beşiktaş için belirlenen rakam 275 milyon lira oldu. Siyah beyazlılar, belirlenen limiti aşmadığı için federasyondan herhangi bir ceza almayacak.

Ancak Beşiktaş’ın ara transfer döneminde takviye yapması oldukça zorlaştı.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları

Futbol takımının bonservis ve maaş ödemeleri yaklaşık 45 milyon euro olan siyah beyazlıların transfer yapabilmesi için mevcut kadrodan futbolcu gönderip bütçede yer açması gerekecek.

Beşiktaş, oyuncunun yıllık ücreti de baz alındığında, maaş ortalaması yüksek oyuncuları elden çıkarırsa transfer yapabilecek.

TFF harcama limitlerini açıkladı

Siyah beyazlıların, Lens ve Vida gibi oyunculara gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği yüzde 30’luk faiz oranının düşürülmesi için de geçtiğimiz ay başvuru yapan Beşiktaş yönetiminin bu isteği kabul görmemişti.

Siyah beyazlılar, bu oranın düşürülmesi için yeniden başvuru yapacak. Başvurunun kabul olması durumunda rakamlar yeniden hesaplanacak ve transfer yapmak için bütçe ortaya çıkacak.

Kaynak: TRT SPOR