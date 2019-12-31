Beşiktaş'ta transfer çalışmaları31 Aralık 2019 Salı 11:01 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 11:07
Beşiktaş, transfer için Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği kararı bekliyor. Transfer çalışmalarını da sürdüren yönetimin gündeminde, Volkan Babacan ve Fabrice N'Sakala var.
Beşiktaş'ta, devre arası transfer çalışmaları devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonundan da gelecek haber bekleniyor.
Siyah beyazlılar, Ocak ayının ilk haftasında federasyonun vereceği karar doğrultusunda rotasını belirleyecek.
Ligin ikinci yarısında Loris Karius ile rekabeti arttıracak tecrübeli bir kaleci arayışını sürdüren Beşiktaş, Medipol Başakşehirli Volkan Babacan’ı yeniden gündeme aldı.
Gündemde Volkan Babacan ve N'Sakala var
Abdullah Avcı’nın daha önce birlikte çalıştığı 31 yaşındaki kaleci için onay verdiği öğrenildi.
Volkan Babacan'ın bonservis sorununu halletmesi durumunda siyah beyazlı formayı giyeceği gelen haberler arasında.
Aytemiz Alanyaspor’un Demokratik Kongolu sol beki N’Sakala’yı da listeye dahil eden Beşiktaş yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için önümüzdeki günlerde girişimde bulunması bekleniyor.
Rebecho’dan istediği verimi alamayan Abdullah Avcı'nın, N’Sakala için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi.
Kaynak: TRT SPOR