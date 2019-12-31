Spor
Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?31 Aralık 2019 Salı 09:35 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 09:36
Futbolseverlerin merakla beklediği ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Peki, ara transfer ne zaman başlayacak?
Futbolda gözler ara transfer dönemine çevrildi. Taraftarlar, kulüplerinin kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekliyor.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
Kulüpler, 4 hafta sürecek ara transferde kadrolarını güçlendirmeye çalışacak.
Süper Lig'de ikinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
Kaynak: TRT SPOR
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