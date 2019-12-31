Antalyaspor'da Tomas dönemi sona erdi31 Aralık 2019 Salı 09:31 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 10:21
Antalyaspor teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.
Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı.
Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.
Sadece 46 gün sürdü
Stjepan Tomas’ın Antalyaspor günleri kısa sürdü.
Kırmızı beyazlılar, bir türlü istenilen sonuçları alamayan Hırvat teknik adamla yollarını ayırdı.
Böylece 15 Kasım’da göreve başlayan Stjepan Tomas’ın ilk teknik direktörlük deneyimi 46 günle sınırlı kaldı.
Ligin 12. haftasında Bülent Korkmaz’ın yerine göreve gelen 43 yaşındaki çalıştırıcı Akdeniz ekibini alt sıralardan kurtaramadı.
Antalyaspor’un başında 6 lig maçına çıkan Tomas, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken galibiyet yüzü göremedi.
Akdeniz ekibi Hırvat teknik adam yönetiminde ligde 4 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.
Tomas'ın çalıştırdığı kırmızı beyazlı ekip tek galibiyet sevincini, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor’a karşı 3-0'lık skorla aldı.
Genç çalıştırıcının tek başarısı da, Antalyaspor'u kupada son 16 takım arasına sokmak oldu.
Kaynak: TRT SPOR, DHA