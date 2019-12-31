Forest Green Rovers, yeni stadyum projesiyle Ada'nın gündemine oturdu.

İngiltere 2. lig ekibinin 5 bin kişilik ahşaptan inşa edilecek ve 129 milyon dolara mal olacak olan stadyum projesine onay çıktı.

2016'da hayatını kaybeden ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan stadyumda beton kullanımı minimum olacak ve güneş enerjisi teknolojisi kullanılacak.

Yarı saydam bir çatıya sahip olacak statta tünellerin sahadaki şekli ve konumu, rüzgarın ile güneşten maksimum verim alacak şekilde tasarlandı.

Böylelikle çimler yaz aylarında serin kalacak ve büyük paralar harcanmadan büyümesi sağlanacak.

Yeşil devrim olarak adlandırılan bu projeyi Forest Green Rovers taraftarı da büyük bir heyecanla bekliyor.

Kaynak: TRT SPOR