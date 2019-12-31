2019 A Milli Futbol Takımı için parlak bir yıl olarak kayıtlara geçti.

11 Şubat'ta teknik direktör Mircea Lucescu ile yollar ayrılırken, ay-yıldızlı ekip, 28 Şubat'ta Şenol Güneş'e emanet edildi.

A Milli Futbol Takımı'nı 2002 Dünya Kupası'nda yarı finale taşıyan Güneş ile, 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Tecrübeli teknik adamla yeni bir döneme giren A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde tarih yazdı.

22 Mart'ta Arnavutluk deplasmanında alınan galibiyetle başlayan serüven, 17 Kasım'daki Andorra zaferiyle sona erdi.

Ay-yıldızlılar,7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2020 Avrupa Şampiyonası biletini kaptı.

10 maçta 23 puan toplayan Türkiye grubunu Fransa'nın ardından 2. sırada tamamladı ve 5. kez bu dev organizasyonda yer almaya hak kazandı.

1 maç kala şampiyonaya gitmeyi garantileyen mililer, tüm zamanlardaki en iyi derecesine imza attı.

Bu başarı en çok da Barış Pınarı Harekatı nedeniyle cephede bulunan Mehmetçiğe moral oldu.

Ay-yıldızlı futbolcuların Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamı ülkede tam destek görürken, UEFA'nın konu ile ilgili soruşturma başlatması tepki ile karşılandı.

Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri 30 Kasım'da Bükreş'te çekilen kuranın ardından ortaya çıktı.

Türkiye, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Millilerimiz 12 Haziran'daki açılış maçında Roma'da, İtalya ile karşılaşacak.

Bu maçın ardından Azerbaycan'a geçecek ay yıldızlılar, 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile Bakü'de kozlarını paylaşacak.

Kaynak: AA