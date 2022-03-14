Real Madrid, 739 milyon eyroyla en fazla limite sahip takım oldu. Eflatun beyazlıları, 199 milyonla Sevilla ve 161 milyonla Atletico Madrid takip etti.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'nın ise limiti aştığı görüldü.

Devre arasında Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traoré ve Aubameyang'ı kadrosuna katan Katalan ekibinin limitinin eksi 144 milyon euro olduğu duyuruldu.

