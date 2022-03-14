Liverpool, hücumdaki etkili oyunuyla Premier Lig'e damgasını vuruyor. 66 puanla ikinci sırada bulunan İngiliz devi, 73 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda.

Kırmızılılardan sonra 68 kez gol sevinci yaşayan ekip, lider Manchester City. Liverpool'un golcü kimliğinde hücum oyuncuları ve kanat bekleri önemli paya sahip.

Premier Lig'deki gol krallığı yarışının zirvesinde Merseyside ekibinin oyuncuları var. 20 kez fileleri havalandıran Muhammed Salah, bu alanda açık ara önde.

Mısırlı yıldızı takımları arkadaşları Sadio Mane ve Diogo Jota 12'şer golle takip ediyor. Son maçta Tottenham ağları 3 kez sarsan Cristiano Ronaldo da 12 gole ulaştı.

Asist krallığı yarışına da Liverpool oyuncuları ambargo koydu. Kırmızıların sağ beki Alexander-Arnold, 11 gol pası ile ilk sırada bulunuyor.

Sezonun en golcü ismi Muhammed Salah ise 10 asistle ikinci sırada yer alıyor. Merseyside ekibinin sol beki Andrew Robertson da 9 kez arkadaşlarını golle buluşturdu.

Manchester Unitedlı Paul Pogba da Robertson gibi 9 asist yaptı. Diğer yandan Brighton'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Liverpool, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Bu karşılaşmada takımını penaltıdan 2-0 öne geçiren Salah ise tarihe geçti. Mısırlı yıldızın attığı gol, kulüp tarihinin Premier Lig'deki 2000. golü oldu.

Premier Lig'de 2 BİN gol barajını geçen ilk takım, Manchester United olmuştu.