Uluslararası Tenis Federasyonundan (ITF) yapılan açıklamaya göre, milli takımların temsil edileceği organizasyonlardan ihraç edilen Rusya ile Belarus'un yerine dahil edilecek ülkeler, iki turnuvada belirlendi.

Buna göre, 2022 Billie Jean King Kupası'na Rusya'nın yerine Avustralya, Belarus'un yerine Belçika katılacak. Avustralya'nın elemelerde karşılaşması gereken Slovakya da rakibinin üst tur vizesi alması dolayısıyla finallerde yer alacak.

Belarus'un kota alamadığı 2022 Davis Kupası'nda Rusya'nın yerini ise Sırbistan alacak. Bu seneki turnuvaya özel davetiyeyle katılım hakkı bulunan Sırbistan'ın yerine ise elemelerde kaybeden ülkelerden biri, turnuvaya daha sonra dahil edilecek.

Geçen yıl iki turnuvadan da zaferle ayrılan Rusya, bu sene aynı başarıyı tekrarlama şansını kaçıracak.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), ITF ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimlerinden ay başında yapılan ortak açıklamayla, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik Belarus destekli saldırısı nedeniyle Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtilmişti. Belarus ve Rusya Tenis Federasyonunun ITF üyeliklerinin askıya alındığı, uluslararası takım turnuvalarından men edildiği kaydedilmişti.