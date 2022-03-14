Fransa Lig 1'de oynanan maçta Paris Saint Germain evinde Bordeaux'yu 3-0 yenmesine rağmen protesto edildi. Bunun nedeni Paris ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiydi.

Başkent temsilcisi, Devler Ligi'nde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Real Madrid'e deplasmanda 3-1 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Bu yüzden Bordeaux karşılaşması taraftarın yoğun protestolarına sahne oldu. Tribünleri dolduran futbolseverler, maç başlamadan önce Kylian Mbappe dışındaki tüm futbolcuları ıslıkladı.

Bu protestodan Messi ve Neymar da nasibini aldı. Taraftarların tepkisi sadece futbolcularla sınırlı kalmadı.

Tribünleri dolduran Parisli futbolseverler, dünya futbolunda son yıllarda en çok konuşulan transferlere imza atan kulüp yönetimini de istifaya çağırdı.

Başkent ekibinin küme düşme hattındaki rakibini Mbappe, Neymar ve Paredes'in golleriyle 3-0 yenmesine rağmen taraftarlar stattan mutlu ayrılmadı.

Paris Saint Germain Lig 1'de en yakın takipçisi Marsilya'nın 15 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

