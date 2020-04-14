Futbolun yaramaz çocuğu Mario Balotelli, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran eski futbolcu Fabio Cannavaro'nun sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.

Takımı Brescia'daki çalışma sisteminden bahseden Balotelli, "Antrenmanların yoğunluğundan hep şikayet ettim. Sonunda performans antrenörümüz bu durumdan sıkıldı ve antrenman konusunda beni özgür bıraktı" şeklinde konuştu.

İtalyan yıldız, Zlatan Ibrahimovic ile olan ilginç bir anısını da ilk kez paylaştı.

Balotelli, "Inter altyapısında oynadığım dönemde Zlatan, A takıma çıkacak kaliteye sahip olmadığımı söyledi. Bundan kısa bir süre sonra ise menajerim olması için Mino Raiola'ya baskı yaptı; çünkü benim ondan daha iyi olduğumu sonradan anladı" ifadelerini kullandı.

Adı zaman zaman Türk takımlarıyla anılan Balotelli, bir transfer itirafında da bulundu.

29 yaşındaki santrfor, "Napoli'yi seviyorum ve orada oynamak isterim. Kızım da zaten bir Napoli hayranı; ancak şimdi ben oynadığım için Brescia'yı destekliyor" dedi.