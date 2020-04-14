Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs'un futbolun coşkusunu yok ettiğini vurgulayan Akçay, "İnsan psikolojisi zaman geçse bile koruma refleksini asla unutmayacaktır" dedi.

Tecrübeli teknik adam, liglerin yeniden başlatılmasıyla ilgili alınacak kararlarda sporcu psikolojisininde düşünülmesi gerektiğini söyledi.

"Altyapıya yönelim olacak"

Salgının ligde oynayan yabancı futbolcuları da etkileyeceğini belirten Akçay, "Kulüplerin artık alt yapıya yönelmesi zorunlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın iyi bir yükseliş yakaladığını belirten deneyimli isim, "Şenol Güneş daha da başarılı olacaktır" dedi.

"Trabzonspor'da teknik direktör olarak çalışmayı düşünmüyorum"

Mustafa Reşit Akçay, son olarak Trabzonspor'da her türlü göreve hazır olduğunu fakat bir kez daha teknik direktör olarak çalışmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.