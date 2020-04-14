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Galatasaray'ın Diagne planı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray tarafından sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan Senegalli forvet Mbaye Diagne için Çin'de kulüp aranıyor.
Galatasaray yönetimi, koronavirüs salgını sonrası Çin'e transferi iptal olan Diagne için yeniden harekete geçti.
Salgın sonrası Çin'de hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ile birlikte sarı-kırmızılı yönetimin, Senegalli futbolcuyu bu ülkedeki ekiplere satmak istediği öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin, 28 yaşındaki futbolcu için 6 ile 7 milyon euro arasında bir teklifi kabul edebileceği kaydedildi.
Etiketler: Mbaye Diagne GalatasaraySon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 15:59
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