Galatasaray yönetimi, koronavirüs salgını sonrası Çin'e transferi iptal olan Diagne için yeniden harekete geçti.

Salgın sonrası Çin'de hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ile birlikte sarı-kırmızılı yönetimin, Senegalli futbolcuyu bu ülkedeki ekiplere satmak istediği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin, 28 yaşındaki futbolcu için 6 ile 7 milyon euro arasında bir teklifi kabul edebileceği kaydedildi.