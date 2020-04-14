Bir spor sitesinin Türkiye Espor Futbol Ligi canlı yayına katılan Türk futbolunun önemli isimlerinden Tuncay Şanlı, Beşiktaş Espor-Ankaragücü karşılaşmasının ardından yayına bağlanarak sarı-lacivertlilerde görev alabileceğini söyledi.

"Her zaman göreve hazırız diyoruz"

Şanlı, 'Alex ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de görev alır mı?' sorusuna yanıt verdi.

"Futbolu bıraktıktan sonra her oyuncunun bir planlaması vardır. Teknik adam olarak, yönetici olarak... Biz de kendi içimizde konuştuğumuzda, her zaman göreve hazırız diyoruz."

''Alex ile görüşüyoruz''

Şanlı, eski futbolcularla hala görüştüklerini ifade etti.

"Alex'le görüşüyoruz. WhatsApp grubumuz var. En son Rüştü Reçber'in durumuyla ilgili konuştuk. Sürekli görüşüyoruz. Grupta Marco Aurelio, Mert Nobre, Fabio Luciano var. Daha bir sürü isim var. Bizim dostluğumuz bozulmaz. Kezman da grubumuza geldi. Hepimizin birbirine ihtiyacı var."

''FIFA ile aram pek iyi değildir''

Tuncay Şanlı, koronavirüs günlerini değerlendirdi.

"Hayat zor geçiyor. Kolay bir süreç değil. Evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kalanlar için güzel bir organizasyonunuz var. FIFA'yla aram pek iyi değildir. Sahada olduğum kadar iyi değilim oyun konusunda."

''Emre ve Volkann o hırsı aşılıyordur''

Şanlı, 'Fenerbahçe'de sizin hırsınız gibi oynayan bir futbolcu var mı?' şeklindeki soruya cevap verdi.

"Her futbolcunun kendine göre bir değeri vardır. Yeni döneme baktığınızda; Emre ve Volkan bu ruhu, kültürü takımdaki futbolculara aktarıyordur."

''Manchester United maçı en iyi maçlarımdan''

Efsane isim, 3 gol attığı Manchester United maçıyla ilgili yorum yaptıç

"Saha içinde attığınız golleri anlatmak kolay değil. Manchester United maçı en iyi maçlarımdan. O sevinci takımla paylaşmanın değeri biçilemez. Bunu tek başına yapmadım, takım arkadaşlarımla yaptım."