Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Yakup Yıldız'a tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalya kazanan Yakup Yıldız'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalya kazanan Yakup Yıldız için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan Yakup Yıldız'ı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizleri gururlandıran Yakup Yıldız'a başarılarının devamını diliyorum."
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasapoğlu
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