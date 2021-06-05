Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okçulukta altın madalya
[Fotoğraf: Türkiye Okçuluk Federasyonu ]
Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu sosyal medya hesabı üzerinden başarıyı duyurdu.
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.
Yakup Yıldız, Evren Çağıran ve Furkan Oruç'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Fransa'yı mağlup etti.
Etiketler: Okçuluk
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