UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turnuvada 2020-2021 sezonunun en iyi 10 golünün belirlendiği duyuruldu.

Here are the complete results of the Goal of the Tournament vote...



Congratulations Mehdi Taremi! #UCLGOTT | @nissansports | #UCL pic.twitter.com/dmjSBB9Gfj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 4, 2021

Porto'nun İranlı oyuncusu Mehdi Taremi'nin, çeyrek final rövanş mücadelesinde İngiltere temsilcisi Chelsea'ye attığı röveşata golü, sezonun en iyisi seçildi.

Barcelona'dan Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e uzaktan attığı gol 2'nci, Chelsea forması giyen Olivier Giroud'un Atletico Madrid ağlarına yolladığı röveşata golü ise 3'üncü oldu.

Medipol Başakşehir'in yediği 2 gol ilk 10'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezon H Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir'in kalesinde gördüğü 2 gol, sezonun en iyi 10 golü arasında yer aldı.

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar'ın uzaktan Medipol Başakşehir ağlarını sarstığı gol 4'üncü olurken, Almanya temsilcisi Leipzig'in Angelino ile bulduğu gol, sezonun en iyi 9'uncu golü olarak açıklandı.