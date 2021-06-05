Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi golü belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi golünü atan futbolcu, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Mehdi Taremi seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turnuvada 2020-2021 sezonunun en iyi 10 golünün belirlendiği duyuruldu.
Here are the complete results of the Goal of the Tournament vote...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 4, 2021
Congratulations Mehdi Taremi! #UCLGOTT | @nissansports | #UCL pic.twitter.com/dmjSBB9Gfj
Porto'nun İranlı oyuncusu Mehdi Taremi'nin, çeyrek final rövanş mücadelesinde İngiltere temsilcisi Chelsea'ye attığı röveşata golü, sezonun en iyisi seçildi.
Barcelona'dan Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e uzaktan attığı gol 2'nci, Chelsea forması giyen Olivier Giroud'un Atletico Madrid ağlarına yolladığı röveşata golü ise 3'üncü oldu.
Medipol Başakşehir'in yediği 2 gol ilk 10'da
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezon H Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir'in kalesinde gördüğü 2 gol, sezonun en iyi 10 golü arasında yer aldı.
Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar'ın uzaktan Medipol Başakşehir ağlarını sarstığı gol 4'üncü olurken, Almanya temsilcisi Leipzig'in Angelino ile bulduğu gol, sezonun en iyi 9'uncu golü olarak açıklandı.
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