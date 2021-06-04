Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı, 05-06 Haziran tarihlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve ATV parkurunda yapılacak.

Zorlu engelleri geçmeye çalışacaklar

Kartepe Motocross ve ATV parkurunda toplu başlangıç alacak olan endurocular, zorlu engelleri geçmeye çalışacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla Spor Turizmi kapsamında dört ayaktan oluşan şampiyonanın ilk ayağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü'nün işbirliğinde gerçekleşecek.

Nefes kesen gösteri

Şampiyona öncesinde İzmit Kent Merkezi'nde yapılan tanıtımda minik motorcuların şovu ilgi görürken, büyüklerin gösterisi ise nefes kesti.

Kocaeli Bükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, normalleşmenin en kapsamlı ilk etkinliğinin endoru yarışları olduğunu söyledi.

Haber: Halit Yılmaz