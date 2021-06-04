100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenen ve 40 ülkeden 279 sporcunun katıldığı turnuvada milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Fransız Jean-Charles Valladont ile karşılaştı.

Rakibini 6-0'lık skorla yenen ve Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz, sevincini milli takım teknik direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e sarılarak yaşadı.

Olimpiyat kotasının yanında bir de altın geliyor!



"Tebrikler Mete, bravo Mete! 2016'dan sonra yine birinci olarak Olimpiyatlara gidiyor!" pic.twitter.com/CzQAvW3DIt — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 4, 2021

Mete Gazoz, Antalya'da düzenlenen turnuvada birinci olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi.